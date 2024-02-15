***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaŞirketimiz aktifinde kayıtlı, finansal tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan, Tekirdağ ili Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın, mevcut kiracısı olan 2M Kablo San. Tic. A.Ş. tarafından, ilgili gayrimenkulün satın alınması hususunda tarafımıza başvuruda bulunulmuştur.Finansmana erişimde mevcut olan zorluklar, kredi maliyetlerinin yüksek olması ve Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan yeni fabrika yatırımı sebebiyle, satış hususunda görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu bilgisine sunulacaktır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249882BIST