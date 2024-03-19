***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 13:18
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2024 tarihinde duyurusu yapılmış olan Ankara Sincan Şubesi açılışı ile ilgili işlemler, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 19.03.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 19.03.2024 tarih ve 11046 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260159
BIST
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13:588.890
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 171,81
|Açılış
|: 8.702
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|Önceki Kapanış
|: 8.718
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8.695
En Yüksek
8.899
13:5832,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0633
|Açılış
|: 33,2800
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|Önceki Kapanış
|: 33,2600
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32,5143
En Düşük
32,2510
13:5835,1175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0652
|Açılış
|: 36,0500
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|Önceki Kapanış
|: 36,1500
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En Düşük
35,0472
13:582.239,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.239,76
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|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
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2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:56
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.478.865
|% 9,99
|
|BEGYO
|5,85
|224.575.531
|% -9,86
|
|PEKGY
|21,66
|401.478.552
|% -9,30
|
|KERVN
|2,16
|9.163.116
|% -9,24
|
|BJKAS
|67,00
|239.116.941
|% -8,47
|
|ARTMS
|54,40
|1.198.576.806
|% -7,87
|
|THYAO
|276,75
|6.457.873.133
|% 3,07
|
|TUPRS
|169,80
|2.414.339.130
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,14
|2.279.935.483
|% 4,99
|
|EREGL
|44,36
|1.981.153.526
|% 0,64
|
|MOGAN
|19,92
|1.835.497.537
|% -2,54
|
|ZOREN
|5,29
|1.255.536.279
|% 1,15
|
|ISCTR
|10,72
|1.636.100.166
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,14
|2.279.935.483
|% 4,99
|
|MOGAN
|19,92
|1.835.497.537
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,70
|973.344.934
|% 1,52
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,3404
|32,3439
|% 0,20
|
|Euro
|35,0872
|35,0972
|% -0,24
|
|Sterlin
|42,0859
|42,2968
|% -0,31
|
|Frank
|37,3158
|37,5029
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|902,08
|904,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,08
|1.007,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,68
|86,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,60
|2.154,99
|% 0,66
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