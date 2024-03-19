***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2024 tarihinde duyurusu yapılmış olan Ankara Sincan Şubesi açılışı ile ilgili işlemler, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 19.03.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 19.03.2024 tarih ve 11046 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260159BIST