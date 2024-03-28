***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri ve otomotiv sektörüne yönelik hedefleri arasında elektrikli araçların batarya grubu izolasyon malzemeleri üretimi de yer almaktadır. Bu konuda gerekli ürün geliştirme ve test çalışmaları tamamlanmış, numune parça sevkiyatlarına başlanmıştır. Mevcutta bulunan Avrupa'nın önde gelen elektrikli kamyon üreticisi müşterimizle yapmış olduğumuz tedarik anlaşması gereğince seri üretime geçilecektir.İlgili anlaşmanın ilk etapta otomotiv sektörüne yapmış olduğumuz hasılata yaklaşık %10 oranında etki etmesi beklenmektedir. Ürünün satışı hususunda diğer müşterilerimiz ile görüşmeler devam etmekte olup, elektrikli araç pazarında ki payımız gelecek yıllarda artacaktır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263557BIST