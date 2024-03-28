***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 09:15
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri ve otomotiv sektörüne yönelik hedefleri arasında elektrikli araçların batarya grubu izolasyon malzemeleri üretimi de yer almaktadır. Bu konuda gerekli ürün geliştirme ve test çalışmaları tamamlanmış, numune parça sevkiyatlarına başlanmıştır. Mevcutta bulunan Avrupa'nın önde gelen elektrikli kamyon üreticisi müşterimizle yapmış olduğumuz tedarik anlaşması gereğince seri üretime geçilecektir.
İlgili anlaşmanın ilk etapta otomotiv sektörüne yapmış olduğumuz hasılata yaklaşık %10 oranında etki etmesi beklenmektedir. Ürünün satışı hususunda diğer müşterilerimiz ile görüşmeler devam etmekte olup, elektrikli araç pazarında ki payımız gelecek yıllarda artacaktır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263557
BIST
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10:278.940
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 133,71
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.941
10:2732,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0649
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2735,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,9352
10:272.280,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,73
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|ADGYO
|28,76
|12.615.946
|% 3,30
|
|OBAMS
|44,82
|104.480.628
|% 3,03
|
|BEGYO
|4,24
|16.388.134
|% 2,42
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|BVSAN
|103,50
|63.780.602
|% -3,54
|
|KTLEV
|124,00
|13.980.539
|% -3,13
|
|ARTMS
|44,76
|11.167.769
|% -2,40
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|KBORU
|120,70
|201.705.338
|% 1,43
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|BEGYO
|4,24
|16.388.134
|% 2,42
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3104
|32,3157
|% 0,20
|
|Euro
|35,0956
|35,1227
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9904
|41,1959
|% -0,22
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6650
|8,7084
|% -0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|898,57
|899,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,39
|1.005,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,22
|2.194,49
|% 0,66
|