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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2022 15:53
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni 01.06.2022 tarihli aynı içerikteki açıklamamız, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru tarihinin eklenmesi sebebiyle tekrar yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400 127,23616 B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.202.124 16.797.876,000 127,23616

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.797.876


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında
200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.797.876 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 13.202.124 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 16.797.876 TL sermayenin 2.388.324 TL'sinin A Grubu, 14.409.552 TL'sinin B Grubu olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmeinin "Sermaye Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline,
Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu'na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.06.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
01.06.2022 tarihli aynı içerikteki açıklamamız, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru tarihinin eklenmesi sebebiyle tekrar yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034272


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