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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.07.2022 09:37
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400 127,23616 B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.202.124 16.797.876,000 127,23616

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.797.876


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.797.876 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 13.202.124 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/33 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040567


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