***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.202.124Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 NâmaB Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400 127,23616 B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.202.124 16.797.876,000 127,23616İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.797.876Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.797.876 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 13.202.124 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/33 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040567BIST