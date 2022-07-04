***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.202.124Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 NâmaB Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400 127,23616 B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.202.124 16.797.876,000 127,23616Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.07.2022İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.797.876Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.07.2022Ek AçıklamalarŞirket Esas sözleşmesinin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri " başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.07.2022 tarih 10612 sayısı ile ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Tasarısı madde-6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041250BIST