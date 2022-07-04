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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2022 10:46
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi rmaye (TL) 13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 6,89 34.473.021 % 7,82  
OYAYO 10,14 6.587.019 % 6,62  
BLCYT 15,99 11.312.776 % 5,34  
ORCAY 17,23 23.958.074 % 4,11  
BRSAN 35,62 26.684.164 % 4,03  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 16,9599 16,9636 % 0,82  
Euro 17,5698 17,5845 % 0,27  
Sterlin 20,3992 20,5015 % 0,57  
Frank 17,5426 17,6483 % 0,71  
Riyal 4,4986 4,5211 % 0,72  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 -3,98  
Altın Gr. 985 985 7,41  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.574 6.664 38,00  
Yarım 3.218 3.258 18,00  
Çeyrek 1.612 1.629 10,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,97 -0,03  
Gümüş Gr. 10,91 10,93 0,12  
B. Petrol 114 114 0,19  
Seans Raporu 11:04
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