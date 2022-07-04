***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 10:46
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi rmaye (TL) 13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 1.877.079,24 2.388.323,600 127,23616 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 11.325.044,76 14.409.552,400
11:042.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,12
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
11:0416,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1374
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9747
En Düşük
16,7799
11:0417,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:04983,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,95
|Açılış
|: 983,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:04
|RTALB
|6,89
|34.473.021
|% 7,82
|
|OYAYO
|10,14
|6.587.019
|% 6,62
|
|BLCYT
|15,99
|11.312.776
|% 5,34
|
|ORCAY
|17,23
|23.958.074
|% 4,11
|
|BRSAN
|35,62
|26.684.164
|% 4,03
|
|ULUSE
|210,00
|10.583.584
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MAKIM
|14,26
|34.922.278
|% -6,06
|
|LIDFA
|9,44
|10.310.156
|% -5,98
|
|THYAO
|47,38
|1.032.808.373
|% -0,63
|
|EREGL
|26,22
|459.519.810
|% 1,00
|
|KOZAL
|193,70
|371.508.917
|% -1,42
|
|SISE
|21,20
|349.719.214
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,26
|301.539.403
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,82
|252.578.308
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|127.152.436
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,27
|169.222.374
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|61.631.099
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,79
|276.331.364
|% 1,12
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9599
|16,9636
|% 0,82
|
|Euro
|17,5698
|17,5845
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,3992
|20,5015
|% 0,57
|
|Frank
|17,5426
|17,6483
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4986
|4,5211
|% 0,72
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.574
|6.664
|38,00
|
|Yarım
|3.218
|3.258
|18,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.629
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,19
|