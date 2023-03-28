***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2023 21:01
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ULKAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.03.2023 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 49 A/B Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞEYDA ERDEVECİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 3.15 B Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜL ULKAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.03.2023 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 0.04 B Bağımsız Üye Değil
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0 Bağımsız Üye https://www.sanifoam.com.tr/yatirimci-iliskileri/#1665400037512-960860b7-df67 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
NURSEN SİPAHİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.11.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.sanifoam.com.tr/yatirimci-iliskileri/#1665400037512-960860b7-df67 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128905
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1596
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.211,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1072
|19,1170
|% 0,16
|
|Euro
|20,7294
|20,7792
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,5155
|23,6334
|% 0,56
|
|Frank
|20,6962
|20,8209
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0742
|5,0997
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|17,17
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|11,04
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.208
|8.312
|71,00
|
|Yarım
|4.024
|4.067
|34,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,17
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem