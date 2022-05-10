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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:46
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
341
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ:  10.05.2022  KARAR SAYISI : 341     SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI     Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış,01.01.2022-31.03.2022 ara dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolarının ve 31.03.2022 tarihinde sona eren 3 aylık ara döneme ilişkin Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
   a) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, fin 
 
Denetim Komitesi Başkanı                                                        Denetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
R.Alev DUMANLI                                                                     Nilgün TÜREOĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028691


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Altın Gr. 912 912 9,32  
Cumhuriyet 6.159 6.252 5,00  
Tam 6.128 6.286 1,57  
Yarım 2.962 3.041 0,75  
Çeyrek 1.486 1.520 0,38  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,52  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,30  
B. Petrol 105 105 2,96  
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