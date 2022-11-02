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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.11.2022 17:50
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında  
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün TÜREOĞLU'nun istifası sonrasında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Nursen SİPAHİ'nin   
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve komite üyelerinin aşağıda ki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  
Denetim Komitesi:  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nursen SİPAHİ (üye)  
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye)  
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ  (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye)  
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076310


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Yarım 3.238 3.276 3,00  
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Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
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