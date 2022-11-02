***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.11.2022 17:50
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün TÜREOĞLU'nun istifası sonrasında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Nursen SİPAHİ'nin
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve komite üyelerinin aşağıda ki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nursen SİPAHİ (üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye)
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076310
BIST
18:054.072
En Yüksek
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|: 0,42%
|| 17,20
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|: 4.059
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18:0518,4019
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993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.445.453
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.943.331
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.528.605
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.578.390
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|282.235.092
|% -9,25
|
|LIDER
|44,02
|60.194.537
|% -8,79
|
|KRGYO
|8,07
|118.967.108
|% -7,13
|
|YAPRK
|48,78
|44.382.766
|% -6,91
|
|HEDEF
|13,90
|120.072.389
|% -5,89
|
|ASELS
|35,84
|8.019.943.851
|% 7,50
|
|THYAO
|101,20
|5.763.852.990
|% -1,17
|
|SASA
|125,90
|3.106.805.823
|% -4,26
|
|EREGL
|30,58
|2.811.136.583
|% 3,03
|
|TUPRS
|395,30
|2.660.578.704
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,54
|1.705.246.774
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|960.670.243
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,02
|2.641.927.662
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|557.261.744
|% 1,50
|
|ODAS
|8,47
|2.004.911.018
|% 8,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6195
|% 0,18
|
|Euro
|18,3877
|18,4035
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3003
|21,4071
|% 0,06
|
|Frank
|18,5768
|18,6887
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.645
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
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17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de