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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.03.2023 20:49
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 28.03.2023 tarihli Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılmış olup, görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
  
Denetim Komitesi:  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye)
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye)
  
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursen SİPAHİ (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye) 
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128902


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