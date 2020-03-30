***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ToplantısındaYönetim Kurulumuzun, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı onaylanmıştır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833373BIST