***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2020 13:21
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020-10051
Açıklamalar
Şirketimiz, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30.03.2020 tarihli Genel Kurul kararı, 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.04.2020 tarih 10051 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835024
BIST
15:2891.362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.809,23
|Açılış
|: 90.989
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|Önceki Kapanış
|: 89.553
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91.539
En Düşük
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15:286,7723
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En Düşük
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15:287,3094
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,08
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.526.173
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.772.531
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.666.542
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.827.729
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|19.141.833
|% -7,82
|
|RALYH
|7,49
|1.226.798
|% -6,37
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|439.669.260
|% 2,12
|
|SASA
|9,14
|383.879.886
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|370.184.240
|% 1,17
|
|THYAO
|9,13
|327.878.651
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,44
|271.672.199
|% 9,43
|
|IHLGM
|1,06
|128.967.823
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|370.184.240
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|178.297.703
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.666.542
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|39.680.330
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3069
|8,3486
|% 0,84
|
|Frank
|6,9010
|6,9425
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.643
|23,64
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,56
|0,15
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|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
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|B. Petrol
|33,20
|33,20
|-0,91
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