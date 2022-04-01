***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 14:56
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 N22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin raporu doğrultusunda, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve yapılan seçimin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014966
BIST
14:552.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,97
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5514,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5516,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:55911,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,98
|Açılış
|: 911,75
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ULUSE
|124,60
|4.090.867
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.759.902
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,15
|150.692.714
|% 8,49
|
|YKSLN
|7,82
|116.465.253
|% 8,31
|
|KONKA
|14,08
|79.986.394
|% 7,24
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|351,00
|66.022.681
|% -6,35
|
|ITTFH
|1,37
|46.563.243
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|23.740.531
|% -5,42
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|GARAN
|12,49
|4.265.390.920
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.444.042.725
|% 1,43
|
|PETKM
|9,39
|1.976.824.364
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,20
|1.721.948.680
|% 6,44
|
|KRDMD
|15,41
|1.610.780.009
|% 0,72
|
|GARAN
|12,49
|4.265.390.920
|% 2,38
|
|PETKM
|9,39
|1.976.824.364
|% 3,99
|
|KARSN
|5,85
|1.012.137.239
|% 6,36
|
|AKBNK
|7,37
|1.281.688.145
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,16
|682.184.681
|% 1,96
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6923
|14,6965
|% 0,17
|
|Euro
|16,2400
|16,2530
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2393
|19,3357
|% 0,09
|
|Frank
|15,8308
|15,9261
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,81
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|-39,97
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|-19,33
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
14:55
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15:10ISFIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 108, 011 adet işlem
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15:08XU030
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15:08XU100
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15:08ASUZU
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15:06YKSLN
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 218, 507 adet işlem