***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2022 17:35
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
Yönetim Kurulumuzun, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin kararı onaylanmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023944
BIST
17:252.426
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -56,70
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2514,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2515,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0392
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:25905,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,38
|Açılış
|: 905,32
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|DURDO
|19,35
|13.379.276
|% -6,79
|
|DARDL
|3,01
|91.008.512
|% -5,64
|
|ALCAR
|293,60
|30.865.052
|% -5,17
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|CMBTN
|215,70
|8.733.372
|% -4,81
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|FROTO
|298,00
|553.231.692
|% -2,26
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8032
|14,8091
|% 0,28
|
|Euro
|15,7869
|15,7945
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 93 kaybederek (% -2.59 ) 2, 710
-
17:40XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 43, 059.00 milyon TL de
-
17:40TUCLK
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 877 adet işlem
-
17:39LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 788, 297 adet işlem
-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem