***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022-30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284, Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2022 tarih 73478841 sayıları ile onaylanan, Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2 nci maddesi ile ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikler, 26.04.2022 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023982BIST