***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.04.2022 17:56
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022-30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284, Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2022 tarih 73478841 sayıları ile onaylanan, Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2 nci maddesi ile ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikler, 26.04.2022 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023982
BIST
17:492.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -69,50
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:4914,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4915,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0471
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:49907,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,56
|Açılış
|: 907,50
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ACSEL
|43,12
|68.953.765
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.804.718
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.637.852
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|283.676.511
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.527.196
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|38,92
|6.882.964.169
|% -1,72
|
|KRDMD
|14,58
|3.093.259.042
|% -3,19
|
|GARAN
|14,98
|2.038.643.800
|% 0,07
|
|SISE
|17,59
|1.978.571.243
|% -1,90
|
|EREGL
|33,12
|1.951.220.945
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,61
|1.388.935.736
|% -5,43
|
|YKBNK
|4,94
|1.887.823.806
|% -3,70
|
|ODAS
|2,38
|834.425.490
|% -4,03
|
|TSKB
|1,88
|408.705.419
|% -5,53
|
|KRDMD
|14,58
|3.093.259.042
|% -3,19
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7945
|14,8013
|% 0,23
|
|Euro
|15,7766
|15,7866
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,6560
|18,7496
|% -0,63
|
|Frank
|15,3743
|15,4669
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9354
|3,9552
|% 0,18
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,09
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,34
|
Seans Raporu
17:49
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17:57HALKB
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17:55XU030
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17:55
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de