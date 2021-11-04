***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2021 18:11
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 108.320.200 77.189.856 33.584.233 28.848.337
Satışların Maliyeti
13 -83.465.235 -61.685.788 -25.269.852 -22.804.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.854.965 15.504.068 8.314.381 6.044.277
BRÜT KAR (ZARAR)
24.854.965 15.504.068 8.314.381 6.044.277
Genel Yönetim Giderleri
-3.838.058 -2.848.818 -1.588.109 -934.778
Pazarlama Giderleri
-4.833.603 -3.523.047 -1.648.048 -1.261.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.875.272 5.429.265 1.706.168 2.325.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -3.173.167 -2.615.509 -454.105 -1.810.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.885.409 11.945.959 6.330.287 4.363.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.885.409 11.945.959 6.330.287 4.363.291
Finansman Gelirleri
15 5.381.937 2.398.073 718.880 1.557.896
Finansman Giderleri
15 -10.478.315 -13.000.131 -2.139.313 -5.571.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.789.031 1.343.901 4.909.854 349.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.668.926 -227.022 -991.469 -342.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.932.667 -940.787 -1.288.846 -340.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 263.741 713.765 297.377 -2.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
327.469 -93.238 -42.306 -11.496
Ana Ortaklık Payları
11.792.636 1.210.117 3.960.691 18.333
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,89320000 0,09170000 0,30000000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.516.049 -1.890.210
Dönem Karı (Zararı)
12.120.105 1.116.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.462.603 3.233.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.633.625 1.345.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -93.736
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -93.736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 57.150 508.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 57.150 428.310
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.266.971 2.254.992
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 2.266.971 2.254.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -263.741 -713.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -231.402 -69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.255.724 -5.881.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.464.483 -12.092.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -1.308.332 -1.893.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.156.151 -10.198.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.465.250 -123.297
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.580 7.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.454.670 -130.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -8.007.422 3.404.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -2.967.784 687.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.311.818 887.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 17.311.818 909.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.483.041 613.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.408 22.861
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.002 59.953
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
386.406 -37.092
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 1.738.455 75.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.941 642.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-225.363 163.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
460.304 478.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.838.432 -1.531.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -57.150 -282.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 734.767 -76.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.816.424 -3.332.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 424.737 69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 424.737 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.476.539 -3.401.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.386.291 -3.386.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -90.248 -15.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-764.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.360.541 13.927.896
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.055
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.055
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 2.116.059 14.290.612
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.551.727
Ödenen Faiz
-2.924.873 -2.155.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.339.084 8.705.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
98.878 -17.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.437.962 8.687.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.171.574 5.824.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.609.536 14.512.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.609.536 31.171.574
Ticari Alacaklar
39.364.170 31.899.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.384.622 1.076.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.979.548 30.823.397
Diğer Alacaklar
2.088.620 623.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.014 434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.077.606 622.936
Stoklar
6 15.612.952 7.605.530
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.704.791 4.170.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.172
Diğer Dönen Varlıklar
219.504
ARA TOPLAM
106.600.745 75.470.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.600.745 75.470.378
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 34.564.622 33.800.000
Maddi Duran Varlıklar
8 13.753.133 11.863.882
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 7.361.080 7.521.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.095 203.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.095 203.696
Peşin Ödenmiş Giderler
11 438.656 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.998.045 4.594.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.347.631 57.988.599
TOPLAM VARLIKLAR
167.948.376 133.458.977
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 32.344.909 31.517.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.606.682 8.395.875
Ticari Borçlar
43.601.347 26.289.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.601.347 26.289.529
Diğer Borçlar
417.024 451.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
81.725 75.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
335.299 375.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.512.840 774.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.285.534 549.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.164.281 1.353.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.864.281 1.053.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 300.000 300.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
741.128 280.824
ARA TOPLAM
91.673.745 69.612.132
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.673.745 69.612.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 27.562.305 28.407.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.268.724 2.596.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.268.724 2.596.739
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.479.027 4.761.671
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
426.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
426.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.736.925 35.765.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.410.670 105.377.970
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.975.049 28.105.322
Ödenmiş Sermaye
12 13.202.124 13.202.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.241.025 11.213.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.241.025 11.213.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.438.313 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.197.288 -881.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.879 3.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.879 3.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 564.625 34.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.121.760 -3.489.112
Net Dönem Karı veya Zararı
11.792.636 7.140.567
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 562.657 -24.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.537.706 28.081.007
TOPLAM KAYNAKLAR
167.948.376 133.458.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
3.643.198 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152
Dönem Karı (Zararı)
1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.705 -135.705 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003
Transferler
529.695 6.610.872 -7.140.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.343.831 -316.179 49.439 11.792.636 12.869.727 376.908 13.246.635
Dönem Karı (Zararı)
11.792.636 11.792.636 327.469 12.120.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.343.831 -316.179 49.439 1.077.091 49.439 1.126.530
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210.064 210.064
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 13.438.313 1.197.288 52.879 564.625 3.121.760 11.792.636 40.975.049 562.657 41.537.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.027.652 -40.810 1.276.895 -64.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-395.224 -51.013 -83.670 -80.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.422.876 10.203 1.360.565 16.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.422.876 10.203 1.360.565 16.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.878 -17.648 -2.398 -12.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.878 -17.648 -2.398 -12.278
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.126.530 -58.458 1.274.497 -76.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.246.635 1.058.421 5.192.882 -69.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
376.908 -102.061 -43.505 6.098
Ana Ortaklık Payları
12.869.727 1.160.482 5.236.387 -75.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974841
BIST