***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 108.320.200 77.189.856 33.584.233 28.848.337Satışların Maliyeti13 -83.465.235 -61.685.788 -25.269.852 -22.804.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.854.965 15.504.068 8.314.381 6.044.277BRÜT KAR (ZARAR)24.854.965 15.504.068 8.314.381 6.044.277Genel Yönetim Giderleri-3.838.058 -2.848.818 -1.588.109 -934.778Pazarlama Giderleri-4.833.603 -3.523.047 -1.648.048 -1.261.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 7.875.272 5.429.265 1.706.168 2.325.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -3.173.167 -2.615.509 -454.105 -1.810.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.885.409 11.945.959 6.330.287 4.363.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.885.409 11.945.959 6.330.287 4.363.291Finansman Gelirleri15 5.381.937 2.398.073 718.880 1.557.896Finansman Giderleri15 -10.478.315 -13.000.131 -2.139.313 -5.571.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.789.031 1.343.901 4.909.854 349.563Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.668.926 -227.022 -991.469 -342.726Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -3.932.667 -940.787 -1.288.846 -340.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 263.741 713.765 297.377 -2.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837DÖNEM KARI (ZARARI)12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar327.469 -93.238 -42.306 -11.496Ana Ortaklık Payları11.792.636 1.210.117 3.960.691 18.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,89320000 0,09170000 0,30000000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.516.049 -1.890.210Dönem Karı (Zararı)12.120.105 1.116.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.462.603 3.233.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.633.625 1.345.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -93.736Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -93.736Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 57.150 508.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 57.150 428.310Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.676Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 2.266.971 2.254.992Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 2.266.971 2.254.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -263.741 -713.765Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -231.402 -69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.255.724 -5.881.430Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.464.483 -12.092.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -1.308.332 -1.893.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -6.156.151 -10.198.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.465.250 -123.297İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.580 7.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.454.670 -130.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -8.007.422 3.404.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -2.967.784 687.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.311.818 887.349İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 17.311.818 909.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.483.041 613.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler392.408 22.861İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.002 59.953İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)386.406 -37.092Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 1.738.455 75.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler234.941 642.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-225.363 163.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)460.304 478.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.838.432 -1.531.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -57.150 -282.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 734.767 -76.315YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.816.424 -3.332.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 424.737 69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 424.737 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.476.539 -3.401.495Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.386.291 -3.386.495Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -90.248 -15.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-764.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.360.541 13.927.896İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.793.055Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.793.055Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 2.116.059 14.290.612Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.551.727Ödenen Faiz-2.924.873 -2.155.771YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.339.084 8.705.498Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi98.878 -17.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.437.962 8.687.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.171.574 5.824.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.609.536 14.512.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.609.536 31.171.574Ticari Alacaklar39.364.170 31.899.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.384.622 1.076.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.979.548 30.823.397Diğer Alacaklar2.088.620 623.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.014 434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.077.606 622.936Stoklar6 15.612.952 7.605.530Peşin Ödenmiş Giderler11 6.704.791 4.170.217Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.172Diğer Dönen Varlıklar219.504ARA TOPLAM106.600.745 75.470.378TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.600.745 75.470.378DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 34.564.622 33.800.000Maddi Duran Varlıklar8 13.753.133 11.863.882Kullanım Hakkı Varlıkları8 7.361.080 7.521.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.095 203.696Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.095 203.696Peşin Ödenmiş Giderler11 438.656 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.998.045 4.594.073TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.347.631 57.988.599TOPLAM VARLIKLAR167.948.376 133.458.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 32.344.909 31.517.214Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.606.682 8.395.875Ticari Borçlar43.601.347 26.289.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.601.347 26.289.529Diğer Borçlar417.024 451.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar81.725 75.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar335.299 375.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.512.840 774.385Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.285.534 549.595Kısa Vadeli Karşılıklar2.164.281 1.353.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.864.281 1.053.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 300.000 300.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler741.128 280.824ARA TOPLAM91.673.745 69.612.132TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.673.745 69.612.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 27.562.305 28.407.428Uzun Vadeli Karşılıklar3.268.724 2.596.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 3.268.724 2.596.739Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.479.027 4.761.671Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler426.869İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler426.869TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.736.925 35.765.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER126.410.670 105.377.970ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.975.049 28.105.322Ödenmiş Sermaye12 13.202.124 13.202.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.241.025 11.213.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.241.025 11.213.373Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 13.438.313 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.197.288 -881.109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.879 3.440Yabancı Para Çevrim Farkları52.879 3.440Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 564.625 34.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.121.760 -3.489.112Net Dönem Karı veya Zararı11.792.636 7.140.567Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 562.657 -24.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.537.706 28.081.007TOPLAM KAYNAKLAR167.948.376 133.458.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler3.643.198 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152Dönem Karı (Zararı)1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.705 -135.705 0Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Transferler529.695 6.610.872 -7.140.567Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.343.831 -316.179 49.439 11.792.636 12.869.727 376.908 13.246.635Dönem Karı (Zararı)11.792.636 11.792.636 327.469 12.120.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.343.831 -316.179 49.439 1.077.091 49.439 1.126.530Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)210.064 210.064Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 13.438.313 1.197.288 52.879 564.625 3.121.760 11.792.636 40.975.049 562.657 41.537.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.120.105 1.116.879 3.918.385 6.837DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.027.652 -40.810 1.276.895 -64.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-395.224 -51.013 -83.670 -80.363Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.422.876 10.203 1.360.565 16.073Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.422.876 10.203 1.360.565 16.073Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar98.878 -17.648 -2.398 -12.278Yabancı Para Çevrim Farkları98.878 -17.648 -2.398 -12.278DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.126.530 -58.458 1.274.497 -76.568TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.246.635 1.058.421 5.192.882 -69.731Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar376.908 -102.061 -43.505 6.098Ana Ortaklık Payları12.869.727 1.160.482 5.236.387 -75.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974841BIST