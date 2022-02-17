***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 20:44
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 144.492.036 109.372.787
Satışların Maliyeti
16 -112.119.942 -86.260.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.372.094 23.112.143
BRÜT KAR (ZARAR)
32.372.094 23.112.143
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.112.864 -3.791.549
Pazarlama Giderleri
18 -6.617.351 -5.005.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.195.717 8.508.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.677.861 -4.698.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.159.735 18.124.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 21.465.378 3.800.658
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.625.113 21.925.427
Finansman Gelirleri
21 19.744.513 3.096.657
Finansman Giderleri
21 -32.056.242 -16.640.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.313.384 8.381.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.220.708 -1.301.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.741.405 -1.497.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -479.303 195.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.092.676 7.079.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.092.676 7.079.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 278.312 -60.987
Ana Ortaklık Payları
30.814.364 7.140.567
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 23 2,33400000 0,54090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.908.847 8.038.134
Dönem Karı (Zararı)
31.092.676 7.079.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.092.676 7.079.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.386.545 4.303.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 4.481.284 2.223.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -652.437 41.366
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -652.437 41.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.011.155 432.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 961.154 451.372
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 50.001 -18.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.990.930 5.671.336
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 2.990.930 5.671.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.465.378 -3.800.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -21.465.378 -3.800.658
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22