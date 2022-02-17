***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 144.492.036 109.372.787Satışların Maliyeti16 -112.119.942 -86.260.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.372.094 23.112.143BRÜT KAR (ZARAR)32.372.094 23.112.143Genel Yönetim Giderleri18 -6.112.864 -3.791.549Pazarlama Giderleri18 -6.617.351 -5.005.574Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.195.717 8.508.452Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.677.861 -4.698.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.159.735 18.124.769Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 21.465.378 3.800.658Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.625.113 21.925.427Finansman Gelirleri21 19.744.513 3.096.657Finansman Giderleri21 -32.056.242 -16.640.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.313.384 8.381.183Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.220.708 -1.301.603Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -4.741.405 -1.497.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -479.303 195.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.092.676 7.079.580DÖNEM KARI (ZARARI)31.092.676 7.079.580Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 278.312 -60.987Ana Ortaklık Payları30.814.364 7.140.567Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 2,33400000 0,54090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.908.847 8.038.134Dönem Karı (Zararı)31.092.676 7.079.580Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.092.676 7.079.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.386.545 4.303.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 4.481.284 2.223.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -652.437 41.366Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -652.437 41.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.011.155 432.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 961.154 451.372Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 50.001 -18.861Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.990.930 5.671.336Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 2.990.930 5.671.336Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.465.378 -3.800.658Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -21.465.378 -3.800.658Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22