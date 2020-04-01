***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 16:02
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇERKEZKÖY
Adres G.O.P.OSB Mah.21.Sokak No:6/A Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - 2019 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30.03.2020 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.
2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.
3-2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4-2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5-2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.
7-Yönetim kurulunun 2020 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
8-2019 döneminde dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi kabul edildi
9-2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2020 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.
10-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal
Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında
Genel Kurul'a bilgi verildi.
14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.
15-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Sanifoam 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 31.03.2020 tarih 2020-GD-1380 sayısı ile tescil edilmiştir. İlgili şablondan tescil bilgisi güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833858
BIST