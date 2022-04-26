***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022Ülke TürkiyeŞehir TEKİRDAĞİlçe ÇERKEZKÖYAdres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞGündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.8 - 2021 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.9 - 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Şirket Unvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.16 - Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.17 - Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26.04.2022 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.3-2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.4-2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.5-2021 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.7-Yönetim kurulunun 2022 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.9-2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2022 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesikapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile eldeedilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "KurumsalYönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkındaGenel Kurul'a bilgi verildi.14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.15. Şirket Unvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.16. Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.17. Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.18-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, 26.04.2022 tarihinde şirket merkezi olan Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023883BIST