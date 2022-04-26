***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 17:10
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.04.2022
Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇERKEZKÖY
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - 2021 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirket Unvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
16 - Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
17 - Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26.04.2022 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.
2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.
3-2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4-2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5-2021 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.
7-Yönetim kurulunun 2022 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.
9-2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2022 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.
10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal
Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında
Genel Kurul'a bilgi verildi.
14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.
15. Şirket Unvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.
16. Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.
17. Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.
18-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, 26.04.2022 tarihinde şirket merkezi olan Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023883
BIST