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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.09.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.11.2012
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin geri alım programıyla sahip olduğu 242.791 adet SANFM hisse senetleri 7,40 TL fiyat ile geri satılmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SANFM 08/09/2020 242.791 % 1,839 7,4 % 0 1.550.263,46 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874021


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 3,41 1.831.173 % 10,00  
SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
DAGHL 7,04 10.591.516 % 10,00  
UTPYA 8,47 14.556.935 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4841 7,4876 % 0,45  
Euro 8,8324 8,8388 % 0,32  
Sterlin 9,7407 9,7896 % -0,42  
Frank 8,1417 8,1908 % 0,50  
Riyal 1,9897 1,9997 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 5,86  
Altın Gr. 466 466 3,75  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,69 26,72 -0,15  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,00  
B. Petrol 40,10 40,10 -1,92  
Seans Raporu 18:05
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