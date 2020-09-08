***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)İlgili Geri Alım Programının Tarihi29.11.2012Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin geri alım programıyla sahip olduğu 242.791 adet SANFM hisse senetleri 7,40 TL fiyat ile geri satılmıştır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSANFM 08/09/2020 242.791 % 1,839 7,4 % 0 1.550.263,46 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874021BIST