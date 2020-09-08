***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.09.2020 18:11
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. (SANFM)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.11.2012
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin geri alım programıyla sahip olduğu 242.791 adet SANFM hisse senetleri 7,40 TL fiyat ile geri satılmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SANFM 08/09/2020 242.791 % 1,839 7,4 % 0 1.550.263,46 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874021
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05465,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,67
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4876
|% 0,45
|
|Euro
|8,8324
|8,8388
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7407
|9,7896
|% -0,42
|
|Frank
|8,1417
|8,1908
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|5,86
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|-1,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK