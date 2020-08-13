***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2020 14:25
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çerkezköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmamış, Çerkezköy Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyuna bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868577
BIST
14:571.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:577,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:578,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,6800
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|Önceki Kapanış
|: 8,6100
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8,7189
En Düşük
8,6148
14:57455,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,75
|Açılış
|: 455,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:57
|MSGYO
|4,18
|38.208.596
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.909.859
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.992.041
|% 9,95
|
|KLGYO
|9,31
|40.356.424
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,80
|96.186.197
|% -9,59
|
|RTALB
|43,36
|446.017.233
|% -9,10
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|78,90
|784.487.849
|% 1,48
|
|ASELS
|17,96
|652.175.923
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|610.620.068
|% -0,28
|
|THYAO
|11,21
|593.167.039
|% -1,84
|
|KARSN
|3,22
|582.769.012
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,04
|545.095.962
|% 0,00
|
|KARSN
|3,22
|582.769.012
|% 5,23
|
|KRDMD
|2,92
|528.952.938
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,55
|261.147.190
|% 2,65
|
|ODAS
|2,55
|347.274.467
|% 0,79
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3300
|7,3369
|% 0,04
|
|Euro
|8,6762
|8,6914
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5751
|9,6231
|% 0,50
|
|Frank
|8,0156
|8,0639
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9484
|1,9581
|% -0,07
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|14,74
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-1,94
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-0,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,30
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,23
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|