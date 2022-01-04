***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.01.2022 11:07
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0011 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedeline göre, 2022 yılı kira bedelinin aylık 105.500 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0012 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedeline göre, 2022 yılı kira bedelinin aylık 52.500 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988569
BIST
13:571.963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 36,66
|Açılış
|: 1.941
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.978
En Düşük
1.940
13:5713,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
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|Açılış
|: 13,3300
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|Önceki Kapanış
|: 13,1000
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|Önceki Kapanış
|: 759,00
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783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:57
|BFREN
|1.192,40
|32.708.006
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.768.610
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.892.712
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|321.932.636
|% 9,91
|
|BAGFS
|16,79
|47.632.936
|% -5,14
|
|KUYAS
|5,34
|12.525.111
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,74
|9.115.435
|% -3,75
|
|KZBGY
|29,60
|9.205.458
|% -3,58
|
|THYAO
|22,92
|1.638.970.293
|% 4,95
|
|EREGL
|30,02
|1.220.699.073
|% 2,67
|
|GARAN
|11,51
|1.187.892.477
|% 0,44
|
|SASA
|55,75
|1.011.629.613
|% 4,69
|
|SISE
|14,21
|822.487.058
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,49
|598.557.666
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,26
|298.773.111
|% 1,35
|
|GARAN
|11,51
|1.187.892.477
|% 0,44
|
|IHGZT
|0,74
|63.542.979
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,61
|51.807.666
|% 7,02
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3043
|13,3503
|% 2,16
|
|Euro
|15,0284
|15,0822
|% 1,89
|
|Sterlin
|18,0108
|18,1011
|% 2,36
|
|Frank
|14,5127
|14,6001
|% 2,22
|
|Riyal
|3,5493
|3,5671
|% 2,04
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.806
|3,53
|
|Altın Gr.
|777
|778
|18,59
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.250
|90,00
|
|Tam
|5.154
|5.288
|101,49
|
|Yarım
|2.491
|2.558
|49,09
|
|Çeyrek
|1.249
|1.279
|24,55
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,60
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