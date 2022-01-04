***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaKiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0011 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedeline göre, 2022 yılı kira bedelinin aylık 105.500 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0012 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedeline göre, 2022 yılı kira bedelinin aylık 52.500 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988569BIST