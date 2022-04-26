***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0 0B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 31.092.676 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan 30.491.523,40 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Olağanüstü Yedekler hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 16.731.262,73 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 4.708.210,65 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 12.023.052,08 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.421.899,48 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.202.1242. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 564.625Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 36.313.384 16.731.262,734. Vergiler ( - ) 5.220.708 4.708.210,655. Net Dönem Kârı 31.092.676 12.023.052,086. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 601.152,6 601.152,68. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.491.523,4 11.421.899,48Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.491.523,4 11.421.899,4811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 30.491.523,4 11.421.899,4820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023891BIST