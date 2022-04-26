***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 17:16
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0 0
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 31.092.676 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan 30.491.523,40 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Olağanüstü Yedekler hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 16.731.262,73 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 4.708.210,65 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 12.023.052,08 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.421.899,48 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.202.124
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 564.625
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 36.313.384 16.731.262,73
4. Vergiler ( - ) 5.220.708 4.708.210,65
5. Net Dönem Kârı 31.092.676 12.023.052,08
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 601.152,6 601.152,6
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.491.523,4 11.421.899,48
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.491.523,4 11.421.899,48
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 30.491.523,4 11.421.899,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023891
BIST