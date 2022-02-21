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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2022 14:04
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 21.02.2022 tarihinde toplanarak
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon) TL den 200.000.000 (İki Yüz Milyon ) TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye Payların Nev'i ve Devri" Başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003126


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