***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 21.02.2022 tarihinde toplanarak1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon) TL den 200.000.000 (İki Yüz Milyon ) TL'ye yükseltilmesine,2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye Payların Nev'i ve Devri" Başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003126BIST