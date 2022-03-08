***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmemizin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-E.18178 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, bugün tarafımıza ulaşmıştır. Esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınan izin sonucunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdfEK: 2 SPK OnaylıTadil Tasarısı Madde-6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008390BIST