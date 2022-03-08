***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2022 17:42
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmemizin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-E.18178 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, bugün tarafımıza ulaşmıştır. Esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınan izin sonucunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf
EK: 2 SPK OnaylıTadil Tasarısı Madde-6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008390
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1287
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1945
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05959,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 36,43
|Açılış
|: 959,08
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4990
|14,5096
|% 0,96
|
|Euro
|15,7874
|15,8318
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9426
|19,0376
|% 0,85
|
|Frank
|15,5305
|15,6240
|% 0,43
|
|Riyal
|3,8550
|3,8743
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.069
|2.069
|71,74
|
|Altın Gr.
|959
|959
|36,64
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,62
|
|B. Petrol
|133
|133
|9,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
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17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında