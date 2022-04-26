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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2022 17:28
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmemizin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikler 26.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf
EK: 2 SPK OnaylıTadil Tasarısı Madde-6.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı.pdf
EK: 4 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023940


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