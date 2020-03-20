***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Otomotiv yalıtım malzemesi alanında hizmet verdiğimiz iş ortağımız Man Türkiye A.Ş. Covid-19 hastalığı nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar üretimi durduracağını bildirmiştir.Man Türkiye A.Ş.'ne hizmet veren Ankara fabrikamız var olan siparişler nedeniyle üretim faaliyetine devam etmektedir. Mevcut durumla ilgili bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapmaya devam edeceğimizi kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831002BIST