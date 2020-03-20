***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 14:22
Otomotiv yalıtım malzemesi alanında hizmet verdiğimiz iş ortağımız Man Türkiye A.Ş. Covid-19 hastalığı nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar üretimi durduracağını bildirmiştir.
Man Türkiye A.Ş.'ne hizmet veren Ankara fabrikamız var olan siparişler nedeniyle üretim faaliyetine devam etmektedir. Mevcut durumla ilgili bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapmaya devam edeceğimizi kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831002
BIST
15:4686.598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.403,01
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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88.093
En Düşük
86.470
15:466,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 6,5040
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: -0,16%
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 313,48
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.394.108
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.124.122
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.394
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|187.948
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,72
|21.504.588
|% -4,37
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,38
|1.536.885
|% -3,17
|
|GARAN
|7,52
|654.663.765
|% -0,79
|
|THYAO
|8,04
|385.851.784
|% 1,26
|
|ASELS
|21,24
|336.314.986
|% 0,66
|
|YKBNK
|1,92
|180.334.162
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|YKBNK
|1,92
|180.334.162
|% 1,05
|
|ODAS
|1,22
|110.237.775
|% 3,39
|
|GARAN
|7,52
|654.663.765
|% -0,79
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|ISFIN
|3,08
|170.214.383
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6607
|7,6992
|% 2,22
|
|Frank
|6,6170
|6,6569
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7280
|1,7367
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|22,62
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|0,08
|
|B. Petrol
|28,64
|28,64
|0,17
|