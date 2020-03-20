***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 16:26
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 madde (g) bendi ilkesi gereği 29.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.H.Esin AKBULUT'un yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile kurumsal yönetim ilkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabül ve beyan eden Sn.Alev DUMANLI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
29.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn.D.Hakan ATİTÜRK'ün, tekrar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
İlgili kararların 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831052
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