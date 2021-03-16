***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 18:07
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısında
30.03.2021 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. R.Alev DUMANLI'nın tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
30.03.2021 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.D.Hakan ATİTÜRK'ün, tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
İlgili kararların 20.04.2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918513
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,13
|Açılış
|: 418,40
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|DOAS
|34,80
|274.355.315
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.317.264
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.633.726
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.127.314
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|423.830
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.422.562
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.353.158.665
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.281.798.115
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.447.620
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|936.424.855
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|887.644.011
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|449.882.337
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|933.577.540
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.024.881
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5079
|% -0,33
|
|Euro
|8,9245
|8,9321
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3902
|10,4423
|% -0,51
|
|Frank
|8,0731
|8,1217
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9953
|2,0053
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
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