***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısında30.03.2021 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. R.Alev DUMANLI'nın tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,30.03.2021 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.D.Hakan ATİTÜRK'ün, tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,İlgili kararların 20.04.2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918513BIST