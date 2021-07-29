***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüşterilerimizin artan taleplerine orantılı olarak Şirketimizin piyasa payı, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları nedeniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için başvuru yapılmış olup, 1.400.000,00 TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952529BIST