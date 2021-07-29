***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 14:00
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Müşterilerimizin artan taleplerine orantılı olarak Şirketimizin piyasa payı, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları nedeniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için başvuru yapılmış olup, 1.400.000,00 TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952529
BIST
15:171.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:178,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0484
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:1710,1112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:17499,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,31
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KTSKR
|20,02
|12.187.193
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.884.954
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.645.685
|% 9,80
|
|EDATA
|13,63
|125.415.021
|% 9,57
|
|HURGZ
|1,85
|38.788.731
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.877.951
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.877.951
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|916.952.733
|% 6,99
|
|GARAN
|8,25
|758.388.362
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,84
|734.457.303
|% 4,12
|
|THYAO
|12,86
|506.958.869
|% 2,39
|
|PETKM
|5,67
|304.604.237
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,84
|734.457.303
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|758.388.362
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,29
|182.285.981
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|266.966.432
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.935.355
|% 0,96
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4953
|8,4998
|% -0,57
|
|Euro
|10,1054
|10,1112
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8226
|11,8819
|% -0,24
|
|Frank
|9,3125
|9,3686
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2582
|2,2696
|% -0,63
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,46
|