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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2021 14:00



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Müşterilerimizin artan taleplerine orantılı olarak Şirketimizin piyasa payı, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları nedeniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için başvuru yapılmış olup, 1.400.000,00 TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952529


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IDGYO 2,80 15.645.685 % 9,80  
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Altın Gr. 499 499 1,99  
Cumhuriyet 3.302 3.352 21,00  
Tam 3.287 3.370 22,02  
Yarım 1.589 1.630 10,65  
Çeyrek 797 815 5,32  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,55  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,12  
B. Petrol 74,33 74,33 0,46  
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