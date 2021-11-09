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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 13:13
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulması sebebiyle, şirketimiz tarafından yeni ürün çalışmaları kapsamında geliştirilen anti bakteriyel nonwoven kumaş , anti bakteriyel filtre, anti bakteriyel ovucu fiber ve anti bakteriyel temizlik bezi ürünlerimizin uygunluğu hususunda Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bağımsız bir  kuruluşa yaptırmış olduğumuz başvuru sonuçlanmış olup, ürünlerimizin antibakteriyel özellikleri test edilmiş, gerekli onaylar alınmış ve Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulmuştur. Planlanan üretime başlama tarihi 15 Kasım 2021'dir.
Yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976237


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DOBUR 84,55 8.499.135 % 9,95  
VERTU 28,08 129.387.175 % 9,35  
GSDDE 4,25 27.659.289 % 7,32  
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Riyal 2,5824 2,5954 % 0,37  
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Altın Gr. 570 571 2,90  
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Tam 3.754 3.849 3,30  
Yarım 1.815 1.862 1,59  
Çeyrek 910 931 0,80  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 -0,06  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,02  
B. Petrol 83,84 83,84 0,41  
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