***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulması sebebiyle, şirketimiz tarafından yeni ürün çalışmaları kapsamında geliştirilen anti bakteriyel nonwoven kumaş , anti bakteriyel filtre, anti bakteriyel ovucu fiber ve anti bakteriyel temizlik bezi ürünlerimizin uygunluğu hususunda Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bağımsız bir kuruluşa yaptırmış olduğumuz başvuru sonuçlanmış olup, ürünlerimizin antibakteriyel özellikleri test edilmiş, gerekli onaylar alınmış ve Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulmuştur. Planlanan üretime başlama tarihi 15 Kasım 2021'dir.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976237BIST