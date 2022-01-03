***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan, G.O.P.OSB Mah 4.Cad.No 18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın 2022 yılı kira geliri, bir önceki döneme göre %75 artışla 475.300 TL + KDV olarak belirlenmiştir. (2021 yılı 272.000 TL + KDV)Belirlenen kira tutarı Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0010 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen emsal kira bedelinin üzerindedir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987727BIST