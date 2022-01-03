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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.01.2022 09:53
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz mülkiyetinde bulunan, G.O.P.OSB Mah 4.Cad.No 18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın 2022 yılı kira geliri, bir önceki döneme göre %75 artışla 475.300 TL + KDV olarak belirlenmiştir.      (2021 yılı 272.000 TL + KDV) 
Belirlenen kira tutarı Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 22.12.2021 tarihli 400-055-12-21-0010 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen emsal kira bedelinin üzerindedir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987727


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Riyal 3,5645 3,5824 % 1,27  
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Altın Ons 1.825 1.826 -4,16  
Altın Gr. 788 788 8,02  
Cumhuriyet 5.254 5.333 -1,00  
Tam 5.221 5.357 -6,98  
Yarım 2.523 2.591 -3,38  
Çeyrek 1.266 1.296 -1,69  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 -0,03  
Gümüş Gr. 10,01 10,04 0,11  
B. Petrol 78,67 78,67 0,89  
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