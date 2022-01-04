***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.20200Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.01.2022 tarihinde firmamız mülkiyetinde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkülun kira gelirine ilişkin yapılan açıklamada belirtilen 475.300 TL + KDV bedel, aylık olarak belirlenmiş olup, yıllık gelire katkısı 5.703.600 TL.dir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988568BIST