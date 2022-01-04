***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 11:07
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.20200
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.01.2022 tarihinde firmamız mülkiyetinde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkülun kira gelirine ilişkin yapılan açıklamada belirtilen 475.300 TL + KDV bedel, aylık olarak belirlenmiş olup, yıllık gelire katkısı 5.703.600 TL.dir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988568
BIST
13:551.963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 36,70
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:5513,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,2651
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:5515,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,2762
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:55771,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 12,84
|Açılış
|: 773,35
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BFREN
|1.192,40
|29.777.207
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.753.496
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.880.312
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|321.876.858
|% 9,91
|
|BAGFS
|16,83
|46.927.308
|% -4,92
|
|KUYAS
|5,34
|12.514.174
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|KZBGY
|29,60
|9.199.745
|% -3,58
|
|AKGRT
|9,78
|8.904.852
|% -3,36
|
|THYAO
|22,90
|1.632.841.477
|% 4,85
|
|EREGL
|30,06
|1.214.103.156
|% 2,80
|
|GARAN
|11,51
|1.182.167.651
|% 0,44
|
|SASA
|55,90
|1.005.687.327
|% 4,98
|
|SISE
|14,24
|814.146.954
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,49
|591.311.442
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,27
|291.123.029
|% 1,79
|
|GARAN
|11,51
|1.182.167.651
|% 0,44
|
|IHLAS
|0,62
|51.767.270
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|63.382.287
|% -2,63
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2970
|13,3096
|% 1,85
|
|Euro
|15,0196
|15,0652
|% 1,78
|
|Sterlin
|18,0169
|18,1072
|% 2,39
|
|Frank
|14,5173
|14,6047
|% 2,25
|
|Riyal
|3,5503
|3,5681
|% 2,07
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|3,34
|
|Altın Gr.
|777
|778
|18,61
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.250
|90,00
|
|Tam
|5.146
|5.281
|93,59
|
|Yarım
|2.487
|2.554
|45,27
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|22,64
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,17
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,59
|