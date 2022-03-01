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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2022 13:48
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi başvurusuna ilişkin açıklama yapılmıştı.
Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine konu ile ilgili yeni açıklama yapma gereği duyulmuştur. Müşterilerimizden gelen otomotiv, beyaz eşya, yalıtım ve temizlik malzemeleri taleplerinin karşılanması amacıyla yeni fabrika yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Arsa tahsisi için Organize Sanayi Bölgesinin onayı beklenmekte olup, yıl içerisinde  sonuçlanması öngörülmektedir.
Yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005722


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Tam 5.686 5.830 54,62  
Yarım 2.748 2.820 26,42  
Çeyrek 1.378 1.410 13,21  
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