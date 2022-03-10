***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimiz faaliyetlerinin % 70'inin otomotiv, beyaz eşya, vb. sektörlere endüstriyel tedarik malzemesi satışlarından (izolasyon, yalıtım, ahşap kaplama, vb.) %30'unun perakende marketlere tüketim ürünleri satışlarından (temizlik malzemeleri) oluşması nedeniyle, Şirketimizin ünvanının ve esas sözleşmede yer alan amaç ve konu maddesinin faaliyetlerimizi yansıtacak şekilde değiştirilmesi amacıyla aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır.1. Şirketimizin ünvanının Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi,2. Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin ekteki şekliyle tadili,3. Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesinin ekteki şekliyle tadili,4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulması.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008973BIST