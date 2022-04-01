***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısındaKurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 madde (g) bendi ilkesi gereği 20.04.2022 tarihinde görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.D.Hakan ATİTÜRK'ün yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile kurumsal yönetim ilkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabül ve beyan eden Sn.Nilgün TÜREOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,20.04.2022 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn.R.Alev DUMANLI'NIN, tekrar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,İlgili kararların 26.04.2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014974BIST