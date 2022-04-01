***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 14:57
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısında
Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 madde (g) bendi ilkesi gereği 20.04.2022 tarihinde görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.D.Hakan ATİTÜRK'ün yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile kurumsal yönetim ilkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabül ve beyan eden Sn.Nilgün TÜREOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
20.04.2022 tarihinde görev süresi sona erecek olan mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn.R.Alev DUMANLI'NIN, tekrar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
İlgili kararların 26.04.2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014974
BIST
15:232.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,83
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2314,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:2316,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:23911,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 911,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ULUSE
|124,60
|4.115.912
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.887.804
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,80
|161.826.051
|% 8,02
|
|YKSLN
|7,79
|120.061.687
|% 7,89
|
|KONKA
|14,05
|82.606.771
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,30
|70.848.086
|% -8,14
|
|ITTFH
|1,36
|49.312.598
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|24.360.599
|% -5,72
|
|AYCES
|68,95
|2.713.839
|% -4,30
|
|GARAN
|12,52
|4.492.724.969
|% 2,62
|
|THYAO
|32,74
|2.489.448.629
|% 1,49
|
|PETKM
|9,42
|2.035.328.983
|% 4,32
|
|TUPRS
|228,10
|1.769.452.111
|% 6,39
|
|KRDMD
|15,45
|1.673.829.453
|% 0,98
|
|GARAN
|12,52
|4.492.724.969
|% 2,62
|
|PETKM
|9,42
|2.035.328.983
|% 4,32
|
|AKBNK
|7,34
|1.453.060.918
|% 1,10
|
|ODAS
|1,75
|333.770.100
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,14
|770.991.259
|% 1,47
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6906
|14,6944
|% 0,16
|
|Euro
|16,2325
|16,2415
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2382
|19,3347
|% 0,09
|
|Frank
|15,8306
|15,9260
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% 0,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-31,16
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,98
|