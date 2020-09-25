***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 10:25
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ULKAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 58.86 Bağımsız Üye Değil
ŞEYDA ERDEVECİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Evet 3.15 Bağımsız Üye Değil
GÜL ULKAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2020 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0 Bağımsız Üye https://www.sanifoam.com.tr/bagimsizlik-beyanlari.htm Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
DÜNHAL HAKAN ATİTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2016 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0 Bağımsız Üye https://www.sanifoam.com.tr/bagimsizlik-beyanlari.htm Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876644
BIST
11:531.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:537,5679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0575
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:538,8262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0770
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:53455,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 455,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MERKO
|9,02
|32.459.231
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|17.218.609
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,32
|1.405.042.199
|% 4,42
|
|ASELS
|17,20
|537.083.091
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,18
|362.689.563
|% 2,78
|
|ODAS
|2,68
|299.439.186
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,22
|255.753.685
|% 1,93
|
|GARAN
|7,32
|1.405.042.199
|% 4,42
|
|ODAS
|2,68
|299.439.186
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,49
|140.505.385
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,12
|201.889.002
|% -3,64
|
|YKBNK
|2,16
|175.419.895
|% 2,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5642
|7,5690
|% -0,74
|
|Euro
|8,8142
|8,8213
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6423
|9,6906
|% -0,47
|
|Frank
|8,1413
|8,1904
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0138
|2,0239
|% -0,64
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
Seans Raporu
11:51
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12:00XU100
Endeks 1, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 7, 250.00 milyon TL de
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11:57EGPRO
Yüzde 8.06 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 327 adet işlem
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11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TRKCM, TCELL
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11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK