***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@sanifoam.com.trsanifoam@hs02.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGüneşli 15 Temmuz Mah.Bahar Cad.Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL 212 438 53 00 212 438 53 53Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMURAT AKYOL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ 03.10.2018 212 438 53 00 murat.akyol@sanifoam.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 116223ŞEYDA ERDEVECİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25.12.2014 212 438 53 00 seyda.erdeveci@sanifoam.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (?Türk Ticaret Kanunu? veya ?TTK?) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?Sermaye Piyasası Kanunu?) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca amaç ve konuları şunlardır:1-İmalat sanayi içinde, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Otomotiv, beyaz eşya ve imalat yan sanayide tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek parçaların üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Hızlı tüketim ve temizlik ürünleri malzemelerinin üretimi, topt