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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2022 10:07
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@sanifoam.com.tr
sanifoam@hs02.kep.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Güneşli 15 Temmuz Mah.Bahar Cad.Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL 212 438 53 00 212 438 53 53

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT AKYOL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ 03.10.2018 212 438 53 00 murat.akyol@sanifoam.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 116223
ŞEYDA ERDEVECİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25.12.2014 212 438 53 00 seyda.erdeveci@sanifoam.com.tr - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (?Türk Ticaret Kanunu? veya ?TTK?) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?Sermaye Piyasası Kanunu?) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca amaç ve konuları şunlardır:
1-İmalat sanayi içinde, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Otomotiv, beyaz eşya ve imalat yan sanayide tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek parçaların üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Hızlı tüketim ve temizlik ürünleri malzemelerinin üretimi, topt
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EGSER 23,76 51.366.971 % 10,00  
CEMTS 25,96 35.927.020 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.148.515 % 9,96  
UFUK 31,38 3.396.318 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.373.628 % 9,83  
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Dolar 14,8344 14,8408 % 0,35  
Euro 15,6440 15,6554 % 0,62  
Sterlin 18,5764 18,6695 % 1,16  
Frank 15,2188 15,3105 % 0,46  
Riyal 3,9441 3,9639 % 0,38  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 25,29  
Altın Gr. 914 915 14,10  
Cumhuriyet 6.075 6.167 95,00  
Tam 6.052 6.202 100,21  
Yarım 2.925 3.000 48,48  
Çeyrek 1.467 1.500 24,24  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,33  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,41  
Seans Raporu 14:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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