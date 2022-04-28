***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanSANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanSANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi27/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih 73478841 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024658BIST