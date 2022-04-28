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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

28.04.2022 09:13
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği


***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih 73478841 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024658


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