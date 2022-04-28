***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
28.04.2022 09:13
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih 73478841 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024658
BIST
18:052.451
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
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|ADEL
|24,42
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|ADESE
|0,76
|27.336.293
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|AEFES
|28,96
|88.787.373
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|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
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|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|3.968.298
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|27.336.293
|% 0,00
|
|AEFES
|28,96
|88.787.373
|% 0,00
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|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
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|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
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|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
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|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
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|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
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|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
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|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
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|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
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|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
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|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
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|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
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|Satış
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|Dolar
|14,8005
|14,8030
|% -0,04
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|Euro
|15,5989
|15,6233
|% -0,02
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|Sterlin
|18,5001
|18,5929
|% -0,11
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|Frank
|15,2170
|15,3086
|% -0,01
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|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% 0,09
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|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-9,99
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|Altın Gr.
|893
|893
|-4,58
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|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
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|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
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|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,13
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|B. Petrol
|103
|103
|-1,72
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