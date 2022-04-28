***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.04.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin 26.04.2022 tarihli Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kur