***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:56
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818039
BIST
17:09118.059
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -2.955,87
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:096,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:096,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:09304,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,91
|Açılış
|: 304,66
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.604.324
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.503.553
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,79
|51.442.910
|% 11,25
|
|DESA
|5,62
|46.514.448
|% 9,34
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|LINK
|28,10
|4.039.666
|% -15,62
|
|DOKTA
|46,66
|62.157.963
|% -14,31
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|9.848.199
|% -11,03
|
|THYAO
|14,02
|1.875.072.434
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|PETKM
|3,96
|595.222.535
|% -3,65
|
|ASELS
|23,80
|561.438.519
|% -2,70
|
|KRDMD
|2,80
|533.398.529
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,23
|390.315.043
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|EKGYO
|1,64
|383.881.078
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,80
|533.398.529
|% -4,44
|
|ODAS
|2,12
|389.791.032
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7583
|7,7972
|% 0,38
|
|Frank
|6,1296
|6,1665
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5993
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|5,00
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,97
|
|Yarım
|969
|994
|2,41
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|