***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:12
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827360
BIST
12:3596.158
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -4.808,74
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:356,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:357,0151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:35328,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,01
|Açılış
|: 328,66
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.639.690
|% 20,00
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|SELEC
|8,70
|105.229.662
|% 17,89
|
|ECZYT
|12,79
|93.712.141
|% 16,06
|
|DEVA
|11,52
|153.030.618
|% 15,90
|
|HUBVC
|16,00
|29.729.525
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|14.966.313
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|25.370.503
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.797.398
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,09
|13.076.753
|% -19,25
|
|ASELS
|24,76
|341.192.496
|% -5,35
|
|THYAO
|8,91
|303.770.766
|% -7,28
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|MGROS
|23,38
|155.521.259
|% 1,74
|
|GARAN
|8,98
|153.673.899
|% -6,26
|
|IHLGM
|0,97
|103.427.147
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|105.480.889
|% -14,29
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|CEMAS
|0,79
|43.196.567
|% -14,13
|
|ADESE
|1,26
|68.777.860
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9308
|7,9706
|% -0,11
|
|Frank
|6,6336
|6,6735
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6565
|1,6648
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,92
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.176
|2.231
|-3,50
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|-1,69
|
|Çeyrek
|528
|539
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|