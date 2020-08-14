***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 14:39
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868979
BIST
15:551.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -16,10
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
15:557,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
15:558,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7305
En Düşük
8,6435
15:55461,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 461,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|83.961.944
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.831.299
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.717.503
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.012.449
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.122.374
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|13.410.650
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|900.503.744
|% 0,00
|
|RTALB
|45,84
|798.285.643
|% 6,60
|
|THYAO
|11,14
|703.446.316
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,50
|531.871.182
|% 0,13
|
|ASELS
|17,20
|465.613.843
|% -2,22
|
|EKGYO
|1,98
|900.503.744
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.493.879
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,08
|254.713.673
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,78
|297.301.985
|% -1,07
|
|SKBNK
|1,47
|154.894.319
|% -1,34
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3740
|7,3782
|% 0,51
|
|Euro
|8,7201
|8,7267
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,6389
|9,6873
|% 0,81
|
|Frank
|8,0645
|8,1131
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,36
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,15
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|38,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,83
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|17,33
|
|Çeyrek
|743
|761
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,70
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,13
|