***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:03
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884222
BIST
12:121.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:128,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:129,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:12498,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,99
|Açılış
|: 498,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GLRYH
|17,49
|21.521.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.656.888
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.553.805
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.302.572
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|GARAN
|6,84
|449.295.168
|% 1,03
|
|SISE
|6,40
|444.837.905
|% 1,59
|
|ECILC
|7,40
|366.767.805
|% 0,27
|
|DEVA
|24,34
|299.841.624
|% -1,46
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|282.152.649
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,66
|190.053.593
|% -1,19
|
|ODAS
|2,94
|276.878.848
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,27
|294.988.408
|% -1,80
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1527
|8,1580
|% 0,92
|
|Euro
|9,6378
|9,6442
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,5895
|10,6426
|% 0,88
|
|Frank
|8,9500
|9,0039
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1699
|2,1808
|% 0,97
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|
Seans Raporu
12:12
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, LINK, ROYAL, EUYO, PKENT, MARTI, RTALB, GLRYH, OSMEN, KONTR
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12:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUKYO, ALMAD, SODSN, BEYAZ, EGCYH, DENGE, BASCM, KLGYO, MMCAS, AVOD