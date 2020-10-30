***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:58
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884839
BIST
12:141.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -18,23
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:148,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3491
En Düşük
8,2678
12:149,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7498
En Düşük
9,6423
12:14502,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,75
|Açılış
|: 502,09
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KARTN
|1.812,80
|62.283.008
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.334.643
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,39
|2.465.313.306
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,96
|462.236.639
|% -1,01
|
|GARAN
|6,62
|404.120.592
|% -2,36
|
|PETKM
|4,09
|333.805.255
|% 1,49
|
|ASELS
|16,87
|302.968.448
|% -3,05
|
|TSKB
|2,39
|2.465.313.306
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,96
|462.236.639
|% -1,01
|
|ALBRK
|1,74
|209.249.659
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,68
|140.784.406
|% -1,18
|
|PETKM
|4,09
|333.805.255
|% 1,49
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3427
|8,3471
|% 0,71
|
|Euro
|9,7408
|9,7458
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,7499
|10,8038
|% 0,70
|
|Frank
|9,0723
|9,1270
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2168
|2,2279
|% 0,70
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|5,13
|
|Altın Gr.
|502
|502
|4,22
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|21,00
|
|Tam
|3.305
|3.387
|16,31
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|7,88
|
|Çeyrek
|801
|819
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,06
|
|B. Petrol
|38,31
|38,31
|0,05
|
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