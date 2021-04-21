***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:46
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930206
BIST
16:461.315
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -50,40
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.314
16:468,1919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0847
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:469,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0922
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:46471,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 7,91
|Açılış
|: 471,74
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
472,16
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.771.442
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.346.778
|% 9,52
|
|ESEN
|27,90
|22.943.279
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.048.525
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|34.966.188
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|20.885.882
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.415.519
|% -10,00
|
|EREGL
|17,78
|972.212.820
|% -2,47
|
|PETKM
|6,33
|946.504.315
|% -3,65
|
|GARAN
|6,93
|881.077.922
|% -2,26
|
|KRDMD
|6,88
|555.507.057
|% -4,44
|
|THYAO
|10,73
|472.522.386
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,07
|361.966.506
|% -2,36
|
|PETKM
|6,33
|946.504.315
|% -3,65
|
|GARAN
|6,93
|881.077.922
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,80
|192.366.661
|% -2,17
|
|TSKB
|1,20
|113.138.477
|% -4,76
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1861
|8,1919
|% 1,04
|
|Euro
|9,8495
|9,8611
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,3487
|11,4056
|% 0,69
|
|Frank
|8,8812
|8,9347
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1774
|2,1883
|% 1,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|16,98
|
|Altın Gr.
|470
|470
|6,10
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|0,12
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|-1,12
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:02DGATE
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 287 adet işlem
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17:01OYAYO
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 978 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 1, 316 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 62 altında . İşlem hacmi 11, 989.00 milyon TL de
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17:00HURGZ
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 552 adet işlem
-
16:59MAKTK
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 094, 537 adet işlem