***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:53
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979104
BIST
11:431.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 29,93
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:4312,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 7,45%
|| 0,8497
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:4313,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 7,73%
|| 0,9909
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:43698,49
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 36,15
|Açılış
|: 698,49
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
700,77
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.461.939
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|107.817.699
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|16.957.715
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.636.964
|% 9,98
|
|KZBGY
|33,00
|14.013.789
|% -8,94
|
|BASGZ
|11,49
|453.017.492
|% -8,59
|
|GMTAS
|2,08
|2.205.147
|% -6,73
|
|AVOD
|5,21
|26.219.333
|% -5,96
|
|MERCN
|10,46
|44.515.529
|% -5,94
|
|KRDMD
|8,76
|1.361.553.186
|% 5,29
|
|SISE
|11,72
|1.141.720.742
|% 4,55
|
|EREGL
|22,90
|822.851.090
|% 6,22
|
|GARAN
|11,91
|789.111.400
|% -0,25
|
|TSPOR
|8,84
|534.100.277
|% -3,28
|
|KRDMD
|8,76
|1.361.553.186
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,54
|374.802.208
|% 0,00
|
|SISE
|11,72
|1.141.720.742
|% 4,55
|
|ODAS
|1,63
|152.510.980
|% -0,61
|
|ADESE
|1,01
|72.200.337
|% -5,61
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2295
|12,2559
|% 7,45
|
|Euro
|13,7790
|13,8134
|% 7,73
|
|Sterlin
|16,0630
|16,1435
|% 5,47
|
|Frank
|12,8767
|12,9542
|% 5,74
|
|Riyal
|3,1995
|3,2156
|% 5,54
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,54
|
|Altın Gr.
|698
|698
|36,15
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,31
|9,31
|0,45
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,58
|