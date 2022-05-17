***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:29
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030762
BIST
10:212.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,37
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2115,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3214
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8625
En Düşük
15,5343
10:2116,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4036
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6438
En Düşük
16,2212
10:21926,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,21
|Açılış
|: 926,22
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:21
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|38,22
|24.135.135
|% 8,39
|
|ORCAY
|19,48
|57.461.611
|% 7,62
|
|IHAAS
|26,86
|799.715
|% 5,83
|
|EUHOL
|2,65
|10.497.773
|% 5,58
|
|GZNMI
|32,80
|2.497.917
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.568.373
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|ISGYO
|13,38
|5.937.162
|% -4,70
|
|THYAO
|42,80
|410.148.607
|% 0,19
|
|SISE
|19,68
|331.626.216
|% 1,97
|
|KRDMD
|14,99
|230.038.695
|% 0,54
|
|GARAN
|14,86
|176.799.236
|% -0,73
|
|TUPRS
|259,50
|168.694.453
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,34
|160.911.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|87.781.403
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|76.701.451
|% 1,62
|
|SISE
|19,68
|331.626.216
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,12
|18.593.946
|% -0,88
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8564
|15,8625
|% 2,07
|
|Euro
|16,6024
|16,6438
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,4800
|19,5777
|% 2,08
|
|Frank
|15,7065
|15,8011
|% 1,71
|
|Riyal
|4,1887
|4,2097
|% 1,45
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,65
|
|Altın Gr.
|925
|925
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,08
|