***SANKO* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SANKO******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HLGYO, SANKO27.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHALK GMYO HLGYO 4,52586 Kaydi PaySANKO PAZARLAMA SANKO 5,00000 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871268BIST